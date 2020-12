Qatar integra grupo de qualificação de Portugal para o Mundial'2022

A seleção do Qatar está incluída no calendário do grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022, confirmou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Os embates, que não terão distribuição de pontos, estão agendados para os dias 4 de setembro e 9 de outubro de 2021, sendo que ambos os encontros serão disputados em território europeu.





A inclusão da seleção do Qatar no grupo da Seleção orientada por Fernando Santos resulta de um convite da UEFA, permitindo, assim, que o país organizador da prova possa realizar jogos de preparação.