Qatar quer criar uma tenda para adeptos bêbados no Mundial

O Mundial do Qatar será também uma prova de restrições para os adeptos que ali se deslocam para ver as melhores seleções do planeta. Uma das proibições impostas pelo governo qatari é a do consumo de álcool na via pública mas a organização já está a pensar mais à frente, levando à criação de 'tendas de sobriedade'."Existem planos para deixar as pessoas [ali ficarem] sóbrias se houver excessos no consumo de bebidas. Este será um lugar para garantir que eles se mantêm seguros e não prejudicam ninguém", frisou Nasser Al Khater, diretor-executivo do Qatar'2022, em declarações à Sky Sports, não precisando a taxa máxima de alcoolemia necessária para poder entrar num recinto.Acerca da visita de adeptos pró-LBTQ+, o dirigente garantiu que todos são bem-vindos "desde que respeitem a cultura"."Tudo o que pedimos é que as pessoas respeitem a cultura. Desde que não façam nada que prejudique outras pessoas, se não destruírem propriedade pública, se se comportarem de uma maneira que não seja prejudicial, são todos são bem-vindos e não têm com o que se preocupar", evidenciou Al Khater, lamentando também que existam "muitas pessoas a falar sobre a questão do bem-estar dos trabalhadores". "Ele não são especialistas na indústria e não são especialistas sobre aquilo que falam. Deixem isso para os especialistas", atirou.