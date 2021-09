Qatar quer tornar vacinação obrigatória para jogadores que participarem no Mundial'2022

Qatar pretende obrigar todos os jogadores que fizeram parte das convocatórias para o Mundial’2022 a serem vacinados, avançou esta segunda-feira o jornal americano The Athletic.





A nação que irá sediar o campeonato do mundo no próximo ano já tinha revelado que qualquer adepto que quisesse ver um jogo no estádio teria de ter as duas doses da vacina e pretendem que o mesmo seja agora alargado aos jogadores.Contudo, é sabido que nem todos os jogadores foram vacinados até ao momento e, algo que pode influenciar a presença na competição.O Qatar, que já administrou 4,6 milhões de vacinas, cerca de 82% da população, está assim em conversações com a FIFA e as autoridades médicas, de modo a alcançar um acordo que satisfaça todas as partes envolvidas.