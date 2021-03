Qatar vence Azerbaijão e soma segunda vitória sobre seleções do grupo de Portugal

A seleção do Qatar venceu este sábado a congénere do Azerbaijão por 2-1, em jogo de preparação para o Mundial2022, somando duas vitórias no espaço de dias sobre adversários do Grupo A, de Portugal, de apuramento para a fase final.

A seleção do Médio Oriente conseguiu fazer o que a seleção lusa não foi capaz na quarta-feira, ou seja, marcar dois golos à seleção azeri, que até esteve na frente do marcador graças a um golo de Ramil Sheydaev, de penálti, aos 16 minutos.

No entanto, a seleção do Qatar deu a volta ao resultado na segunda parte, com dois golos aos 55 e 58 minutos, pelo mesmo jogador, o médio Hassan Al Haydos, que alinha na equipa do Al-Saad, do Qatar.

Com este triunfo, a seleção do Golfo Pérsico somou o segundo consecutivo no espaço de três dias sobre seleções do grupo A da fase de apuramento para o Mundial2022, do qual faz parte a seleção das quinas, depois de ter batido a congénere do Luxemburgo, também em Debrecen, por 1-0, na última quarta-feira.

Portugal estreou-se com uma vitória por 1-0 sobre o Azerbaijão na quarta-feira e defronta hoje a Sérvia para o grupo A de qualificação para o Mundial2022, liderado por ambas, com três pontos, seguidos da República da Irlanda, do Azerbaijão e do Luxemburgo, que ainda não se estreou, as quais ainda não pontuaram.

A fase final do Mundial2022 disputa-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, por forma a atenuar os efeitos das altas temperaturas que se registam naquele país do Golfo Pérsico.