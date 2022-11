Quaresma: «No Mundial não há jogos fáceis, mas temos qualidade para vencer o Gana»

Ricardo Quaresma garantiu esta quarta-feira, em declarações à margem de um evento na Worten do Colombo, que a Seleção Nacional está preparada para a estreia no Mundial'2022 diante do Gana - amanhã pelas 16 horas -, e frisou que a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United em nada vai afetar a prestação da equipa das quinas."É importante entrarmos com o pé direito, entrarmos bem e ganharmos o primeiro jogo. Acho que a nossa Seleção está preparada para isso [eventuais surpresas, como aconteceu com Argentina e Arábia Saudita]. No Mundial não há jogos fáceis. Toda a gente tem o sonho de chegar à final e ganhar. Temos qualidade e equipa para vencer o Gana", começou por dizer.E prosseguiu, abordando a situação de Cristiano Ronaldo: "O Cristiano sabe da vida dele. Acho que agora o mais importante é focarmo-nos na Seleção. Acho que deviam acabar com a história à volta do Cristiano, a Seleção não é só o Cristiano. Acho que quando foi para o Mundial já ia muito motivado. Com esta situação acho que ainda se vai motivar mais. Acredito que ainda queira jogar. Esteja ele onde estiver, vou ser sempre amigo dele. Desejo-lhe a maior sorte do Mundo".Relativamente ao seu próprio futuro, Quaresma garantiu que tem "algumas coisas em cima da mesa", mas não revelou se essas passam por Portugal ou pelo estrangeiro. "Ainda quero jogar e estou a preparar-me para isso. Quando chegar à altura, irei informar-vos a todos. [Portugal ou estrangeiro?] Ainda não tenho nada decidido, mas é como já disse: há coisas em que é preciso pensar bem. Quando há família, filhos e mulher, temos de pensar no que é melhor para todos. Vou sentar-me com as pessoas que estão comigo e irei decidir mais tarde", rematou.