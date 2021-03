Quatro membros do 'staff' da seleção italiana com teste positivo à Covid-19

Quatro membros da comitiva da seleção italiana testaram esta quarta-feira positivo ao novo coronavírus, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC), horas depois de vencerem na Lituânia por 2-0.

Segundo a FIGC, um desses quatro já tinha regressado a Itália após o jogo disputado no domingo na Bulgária (2-0), com os outros três em isolamento, segundo a nota enviada já depois da partida com os lituanos, para o apuramento para o Mundial2022.

Todos os outros membros do 'staff' que tinham tido contacto com o membro que regressou a Itália preventivamente foram isolados em Vílnius e testados novamente, com os resultados a chegarem pouco depois do fim do jogo, com três novos casos.