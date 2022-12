Quatro milhões em Portugal assistiram pela televisão à final do Mundial

Quatro milhões de telespetadores assistiram à final do Mundial2022, no domingo, que deu vitória à Argentina no jogo com a França, de acordo com os dados da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands. A Argentina tornou-se campeã mundial de futebol, ao vencer a França por 4-2, nos penáltis



"A RTP1 emitiu o jogo que contou com um total de 3,8 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 2,2 milhões e 'share' de 55,5%", refere a Universal McCann.

A emissão do jogo na Sport TV "registou um total de 191 mil telespetadores, com uma audiência média de 102 mil e 2,6% de 'share', perfazendo um total de quatro milhões de telespetadores, uma média de 2,2 milhões de telespetadores e 58,1% de 'share', em termos acumulados", adianta. "A transmissão deste jogo pela RTP1 teve um grande impacto para o canal, uma vez que registou um 'share' de 23,1%", refere a Universal McCann.

Aliás, durante o período do Mundial2022 "as estações televisivas que transmitiram jogos do Mundial registaram um aumento do seu 'share', quando comparado com a média do mês de outubro, sendo a RTP1 a estação televisiva que mais aumentou (3,6 pontos percentuais e 13,6% de 'share')", de acordo com a análise.

Comparando com as finais das últimas grandes competições, "o jogo da Argentina-França teve a maior percentagem de pessoas coladas ao ecrã durante o período do jogo". No que respeita à audiência média, "a final entre Argentina-França ficou à frente da final do Mundial da Rússia de 2018, mas a final do Euro 2020, que também ficou resolvida apenas nas grandes penalidades, teve uma audiência média ligeiramente superior".

As finais do Mundial de 2018 do Euro2020 e do Mundial de 2022 "ficaram na 5.ª posição no 'top' de jogos mais vistos em canal aberto", remata.

No jogo de domingo, que se realizou no Qatar, verificou-se uma tendência de crescimento da audiência "ao longo de toda a emissão". Na primeira e segunda parte, a curva das audiências "foi algo inconstante, no entanto após os golos da França o crescimento das audiências é mais acentuado".

Durante o prolongamento manteve-se o ritmo de subida, tendo sido "os penalties a serem o principal ponto de interesse para os telespetadores" e o "pico de audiência foi registado durante as grandes penalidades, já no fim da partida".