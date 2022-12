«Quero ver Brasil-Argentina nas meias finais para Neymar fazer 'cuecas' e Messi chorar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fred, antigo avançado brasileiro que vestiu a camisola da canarinha em 39 ocasiões, assumiu esta quinta-feira o desejo de ver um Brasil-Argentina nas 'meias' do Mundial, não só para a seleção defrontar o eterno rival, como para ver "Messi a chorar"."Eu quero essas meias finais, Brasil contra Argentina. Quero confusão, quero tumulto, quero o Neymar a fazer 'cuecas' e o Messi a chorar", referiu à 'TV Globo'.Refira-se que para tal cenário acontecer, Brasil e Argentina precisam de passar os respetivos adversários nos 'quartos' da prova no Qatar: a equipa comandada por Tite defronta hoje a Croácia, pelas 15 horas, enquanto a formação de Lionel Scaloni mede forças com a Holanda, pelas 19 horas.