Quirguistão atuou com jogador de campo à baliza e acabou a golear

Num jogo referente ao Grupo F de apuramento asiático para o Mundial'2022, a seleção do Quirguistão confirmou o seu favoritismo e goleou Myanmar por claríssimos 8-1, num encontro no qual o principal foco de destaque foi... o guarda-redes da equipa vencedora. Tudo porque, pelo segundo jogo consecutivo, a seleção do Quirguistão foi obrigada a fazer alinhar um jogador de campo à baliza, tudo por causa do surto de Covid-19 que a deixou sem qualquer guardião.





Depois de ter sido Aizar Akmatov o homem escolhido para a missão diante da Mongólia, numa comprometedora derrota por 1-0, agora foi Ernist Batyrkanov e, ao que parece, com bem mais sucesso. É certo que Myanmar praticamente não atacou e ficou reduzido a dez elementos bem cedo pela expulsão de Yan Naing Oo, mas a verdade é que Batyrkanov deu bem melhor conta do recado, isto num duelo no qual Mirlam Murzaev foi autor de três golos.Com esta vitória, o Quirguistão passa a somar 10 pontos, os mesmos que o Tajiquistão, e menos 11 do que o Japão, que lidera com sete vitórias em sete encontros.