Raúl de Tomás e a titularidade por Espanha: «Fiquei em choque»

Raúl de Tomás parece outro. O avançado, que muito custou (20 milhões de euros) e pouco convenceu no Benfica, renasceu no país vizinho e não foi só no Espanyol, onde soma já sete golos e duas assistências em doze encontros na presente temporada. Vai dando nas vistas e Luis Enrique deu-lhe uma chance na seleção espanhola: não só foi convocado, como constou no onze titular dos espanhóis na vitória diante da Grécia (1-0), triunfo que vale a liderança do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2022."Emocionado por poder representar o meu país. Estou contente e a pensar já no domingo. Não esperava ser titular. Quando o míster deu o onze, fiquei em choque, mas prontamente a pensar no jogo. Os meus companheiros ajudaram-me. Estou muito feliz e o míster decidirá o que quiser no domingo, que será respeitado. Estou muito agradecido porque hoje é um dia especial e isto não tinha acontecido se ele não me tivesse chamado. Oxalá possa repetir muitas vezes o momento de hoje", disse De Tomás, que acabou por ser substituído aos 57', assim como Sarabia, para entrarem Dani Olmo e Rodrigo Moreno.