Rüdiger vai financiar operações de onze crianças da Serra Leoa com dinheiro que ganhar no Mundial

Antonio Rüdiger vai financiar as operações de onze crianças da Serra Leoa, país de onde é natural a mãe do central do Real Madrid, com o dinheiro que irá ganhar com prémios no Mundial'2022.Em cooperação com a organização 'BigShoe', o internacional alemão vai ajudar jovens da cidade de Lunsar e que sofrem principalmente de pés bambos congénitos, cuja cura exige tratamentos dispendiosos.Para além dos problemas físicos, que fazem com que tenham de andar de muletas, estas crianças são altamente estigmatizadas socialmente naquele país e têm poucas hipóteses de conseguir um emprego e uma vida normal depois. "Dói ver as circunstâncias em que as crianças da Serra Leoa crescem. Na Alemanha, proporcionaram-me as oportunidades que são negadas a muitas pessoas na Serra Leoa. Neste caso, ajudar é uma questão de honra pessoal. Com a ajuda da minha família, gostava de implementar muitos mais projetos na Serra Leoa no futuro", frisou Rüdiger, em declarações citadas pela 'Marca'.Esta não é a primeira vez que o jogador do Real Madrid, que tem enviado camisolas de jogo aos mais novos durante este período, tem demonstrações solidárias deste género, visto que costumava ser presença regular em hospitais infantis, em Londres, quando representava o Chelsea.