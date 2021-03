Renato Sanches: «Equipa teve uma boa reação depois do golo sofrido»

Renato Sanches foi titular no triunfo da Seleção Nacional diante do Luxemburgo e no final do encontro destacou a boa resposta lusa à vantagem dos luxemburgueses.





"Foi uma primeira parte difícil. O Luxemburgo entrou bem, mas controlámos o jogo. Eles tiveram uma bola parada, que foi o lance que criou mais susto e deu golo. A partir daí controlámos o jogo. Já sabíamos aquilo que tínhamos de fazer. O míster reforçou e deu motivação para entrarmos na segunda parte e mudarmos o resultado", começou por dizer, à RTP3."O míster pediu-me para saber o que sei fazer bem, dar dinâmica ao jogo. A equipa teve uma boa reação depois do golo. Todos os jogos são importantes. Mostramos isso sempre que jogamos. Acho que conseguimos corresponder bem em todos os jogos", finalizou.