Ristovski ansioso pelo reencontro com o "irmão Bruno Fernandes"

A Macedónia do Norte aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ao início da noite deste domingo e Stefan Ristovski, ex-jogador do Sporting, avisou que os macedónios chegam a Portugal com o objetivo de repetir a surpresa provada em Itália na última quinta-feira."Quando vi o sorteio disse logo que queria jogar contra Portugal. Ganhámos a Itália e agora espero com todo o coração que possamos ganhar a Portugal também. Sabemos que vai ser difícil, mas o futebol é interessante porque as surpresas podem acontecer", referiu o agora jogador do Dínamo Zagreb aos microfones da Sport TV, acrescentando que só uma exibição sem erros dos macedónios pode derrotar uma seleção do calibre de Portugal: "Quando jogas contra estas equipas de grandes campeões tens de ser perfeito para poder ganhar."Ristovski volta a Portugal depois de ter representado o Sporting entre 2017 e 2020, clube onde fez muitos amigos que agora vai poder reencontrar. E há um em especial que espera poder abraçar na terça-feira. "Vou ver o meu irmão Bruno [Fernandes], mas não só. Também o William, Matheus Nunes, e muitos outros que conheci quando estava no Sporting", lembrou o lateral-direito.