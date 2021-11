Roberto Mancini: «Devíamos ter fechado a qualificação antes deste jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Itália desperdiçou esta segunda-feira a oportunidade de qualificar-se de forma direta para o Mundial'2022 ao empatar (0-0) com a Bulgária, em jogo da última jornada da fase de qualificação europeia.

Em declarações no final da partida, Roberto Mancini afirmou que este tipo de jogos têm de ser resolvidos o mais cedo possível, salientando que a discussão pela liderança do Grupo C já deveria estar encerrada antes deste duelo.

"Disse aos rapazes que agora não podíamos fazer mais nada. Temos de jogar a partida em março, e vamos estar preparados. Tivemos uma oportunidade na primeira parte e este são aqueles tipos de jogos que têm de ser desbloqueados imediatamente para depois gerirmos de forma mais relaxada. É mau porque deveríamos ter fechado a qualificação antes deste jogo", começou por dizer o selecionador italiano, em declarações citadas ao 'RaiSport'.

"Temos de descobrir o que nos tem distinguido até agora. O grupo tinha estado na liderança, agora temos de recuperar as nossas forças. Playoff? Estou confiante", concluiu.