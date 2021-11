Roberto Mancini quer evitar Portugal no playoff: «Seria duro para os dois»

Roberto Mancini abordou esta terça-feira as hipóteses que a Itália vai ter no playoff de acesso ao Mundial'2022 e deixou claro que há uma seleção que quer evitar."Penso que se chegarmos a março sem jogadores lesionados podemos defrontar qualquer uma, mas se tivesse de evitar algum diria que Portugal. Seria difícil para os dois. De resto, podemos enfrentar todos os outros", frisou o selecionador italiano, em conversa com Marino Bartoletti durante o Social Football Summit, evento que decorre em Roma.Mancini lembrou o atual momento da seleção campeã europeia em título e voltou a lamentar as lesões sofridas pela equipa."Vinhamos de 40 jogos com apenas uma derrota, contra Espanha em que jogámos 10 contra 11. Temos de pensar positivo. Se havia algum momento em que tinha não tinha de correr bem era melhor que fosse agora do que em março ou no Mundial. Tivemos muitas lesões num momento decisivo", reiterou.