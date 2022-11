Ronald de Boer acredita que Brasil vencerá Portugal na final do Mundial'2022

O ex-futebolista internacional holandês Ronald de Boer disse esta quinta-feira que o Brasil é "claro favorito" a conquistar o título no Mundial'2022 e sagrar-se pela sexta vez campeão do Mundo, antecipando mesmo uma final frente a Portugal.

De Boer, de 52 anos, observou que "algo sucede com a mentalidade dos jogadores brasileiros quando vestem a camisola amarela" e representam o seu país, o que, na opinião do antigo médio do Ajax, Barcelona e Glasgow Rangers, faça do Brasil o maior candidato a erguer o troféu.

O antigo jogador acredita que os Países Baixos atingirão as meias-finais, nas quais serão eliminados pelo Brasil, enquanto a França verá a defesa do título conquistado no Mundial'2018 terminar frente a Portugal, na mesma fase da prova.

Portugal integra o Grupo H do Mundial2022, que se disputa no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, em conjunto com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, enquanto o Brasil, recordista de títulos, com cinco, foi sorteado no Grupo G, no qual terá como adversários Sérvia, Suíça e Camarões.