Ronaldo após derrota com a Sérvia: «Resultado foi duro, mas não o suficiente para nos abater»

Cristiano Ronaldo reagiu esta segunda-feira, nas redes sociais, à derrota de Portugal frente à Sérvia (1-2) "O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater. O objectivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Catar", escreveu.Cristiano Ronaldo era um dos mais inconformados após a derrota de Portugal diante da Sérvia, que deixou a Seleção Nacional fora do apuramento direto para o Mundial'2022. A 'TNT Sports Brasil' captou imagens do relvado da Luz, após o apito final, onde é possível ver CR7 a gesticular com o selecionador [vídeo acima]. Um momento que Fernando Santos abordou na conferência de imprensa.