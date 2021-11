Rúben Dias: «Ao acharmos que partimos em vantagem, estamos em desvantagem»

Relacionadas Fernando Santos e o jogo decisivo com a Sérvia: «Ninguém vai jogar à maluca»

"Não diria que partimos em vantagem. A partir do momento em que pensamos assim, estamos a partir em desvantagem. A única maneira de encarar um jogo destes é entrar para ganhar. Tenho 99 jogos no total pela Seleção, tanto a AA como as mais jovens, e a mentalidade é a mesma de sempre, é a deste país".



O que pensa da seleção da Sérvia?



"Nós sabemos bem daquilo que a equipa da Sérvia é capaz de fazer, mas também sabemos o que nós somos capazes de fazer. Já jogámos bastantes vezes entre nós, e sabemos onde estarão os pontos que poderão fazer a diferença no jogo, e temos de igualar a agressividade e a vontade de ganhar".

Rúben Dias fez este sábado, juntamente com Fernando Santos, a antevisão ao jogo de qualificação para o Mundial'2022 contra a Sérvia, decisivo para as contas da Seleção Nacional, que apenas precisa de um empate para garantir o apuramento direto para a competição. A partida terá lugar no Estádio da Luz, no domingo, pelas 19H45."Estamos todos muito motivados, para além de ser o jogo que é, da importância que é, é decisivo, a contar para o apuramento para o Mundial. Existe o fator extra de termos finalmente um estádio cheio, em nossa casa, o que para nós é especial, poder estar num momento decisivo com os nossos adeptos perto de nós. Para um jogador, acho que todos estes fatores são extra e a energia entre nós é boa, positiva, e vamos com tudo"."É muito importante, fiz-lhe essa pergunta pessoalmente logo a seguir ao jogo. No final das contas, isto é um espaço de Seleção, há jogadores que vão e vêm, mas todos nós estamos presentes. Podermos contar com essa presença é importante para mim e para a equipa"."Mal seria se não tivesse refletido sobre o jogo. Temos noção, até porque defrontámos a Sérvia por várias vezes. Conhecemos muito bem o adversário, eles também nos conhecem a nós, mas a determinação, agressividade e foco vão ser o que vai fazer a diferença, teremos de estar no nível mais alto. Quando isso está equilibrado, a nossa qualidade faz a diferença. Temos noção do jogo e vamos com muita vontade de ganhar"."Não jogamos por vingança, é óbvio que essa situação não foi do nosso agrado, mas não é isso que vai fazer com que mudemos a maneira de ver o jogo. Para nós, isto trata-se de vontade de vencer por nós, por representar o nosso país. A vontade é muita, e dado o momento decisivo e o contexto, nada poderia ser maior que isso".