Rúben Dias ausente do treino da Seleção Nacional a dois dias do jogo com Marrocos

Fernando Santos contou, esta quinta-feira, com 23 jogadores no relvado no treino da Seleção Nacional a dois dias dos 'quartos' do Mundial frente a Marrocos. Rúben Dias foi o único ausente - a par de Nuno Mendes e Danilo, que já deixaram a comitiva -, tendo ficado no ginásio a realizar trabalho específico, não registando qualquer lesão. Cristiano Ronaldo e os titulares no jogo com a Suíça já regressaram aos trabalhos.Ausentes estiveram já Nuno Mendes e Danilo Pereira, que foram autorizados a regressar a Paris para recuperar das respetivas lesões, que impossibilitam ambos os jogadores de ajudarem a equipa no restante da competição: o lateral está a contas com uma lesão na coxa esquerda, enquanto o médio fraturou três costelas.Nos quartos de final, dia 10, Portugal defronta Marrocos, no Al Thumama, às 18h00 horas locais, menos três em solo continental (15h).