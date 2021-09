Rúben Dias: «Queremos ser os melhores no que fazemos»

Rúben Dias foi o jogador escolhido esta segunda-feira para fazer a antevisão à partida com o Azerbaijão, que se disputa terça-feira às 17 horas. O defesa-central lembrou o encontro da primeira volta, em Turim, para alertar para as dificuldades que a equipa das Quinas vai ter pela frente.





"Paciência para atacar? Apesar da paciência, acima de tudo muita concentração e foco. Vamos defrontar uma equipa perigosa, que deu provas disso, e Turim foi prova disso. Será mais determinante a ambição e atitude com que vamos entrar no jogo", começou por referir, para depois abordar os golos que a Seleção Nacional tem sofrido nos últimos jogos, nomeadamente na área."Não estamos satisfeitos e isso parte pela nossa ambição. Queremos ser os melhores no que fazemos. A consistência tem-nos marcado e se o número sai do que queremos, alertamo-nos a nós próprios. É importante ganhar mas também sofrer poucos golos, pois assim estaremos mais perto de ganhar. Mas a resposta está em nós e no nosso coletivo, é assim que vamos tentar corrigir", vincou, antes de fazer uma análise à seleção do Azerbaijão."É uma equipa perigosa e temos noção disso. Mais do que observar o jogo anterior deles, o melhor exemplo é o jogo contra nós. Se não estivermos totalmente focados, poderemos ter problemas. É uma final para nós e assim o vamos encarar", finalizou.