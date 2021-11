Sarabia e o golo a Vlachodimos: «Já tínhamos falado que se houvesse um penálti ia convertê-lo»

Pablo Sarabia está bem e voltou a ser titular no Grécia-Espanha, que terminou em vitória (1-0) dos homens de Luis Enrique, que assumem assim a liderança do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2022. O único golo do encontro, aos 26', foi mesmo marcado pelo sportinguista que, da marca dos onze metros e na cara do benfiquista Vlachodimos, não tremeu."Ganhar fora é muito difícil e hoje era muito importante. Os três pontos eram fundamentais. Agora vamos jogar com o nosso público, mais tranquilos. Já tínhamos falado que se houvesse um penálti ia convertê-lo. Ia ser um jogo difícil aqui. Nunca é fácil frente a uma defesa de cinco. Tivemos as nossas oportunidades, podíamos ter aproveitado mais alguma... Iamos ganhar na mesma. 'Deram-nos' uma mão e estamos muito contentes. Vamos a Sevilha com a mentalidade de ficarmos com os três pontos. Temos claro o objetivo, que é ganhar os três pontos. Depois celebraremos que estamos noutro Mundial", disse o extremo dos leões, que acabou substituído aos 57', assim como Raúl de Tomás, para entrarem Dani Olmo e Rodrigo Moreno.Refira-se que a Espanha recebe a Suécia na última jornada, precisando apenas de um empate para se qualificar.