Scaloni elogia Enzo Fernández e abre-lhe a porta do Mundial: «Pode estar na convocatória»

Enzo Fernández segue indiscutível no Benfica e o momento do médio deverá valer-lhe a estreia pela Argentina na próxima madrugada, frente às Honduras (01h00). Lionel Scaloni elogiou-o esta quinta-feira e abriu-lhe a porta ao Mundial."Têm possibilidades de jogar. Desejamos que estejam a um bom nível e quero começar a vê-los com esta camisola. Podem estar na convocatória para o Mundial", disse o selecionador, ao ser questionado sobre os possíveis estreantes, onde se inclui o benfiquista. O técnico qualificou Enzo como um "médio muito completo" e fez uma comparação."Pode trazer coisas como Palacios que não pode estar cá", referiu sobre o médio do Leverkusen, que está lesionado.