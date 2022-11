Enzo Fernández rumou ao Benfica no último verão depois de ter jogado toda a carreira de futebolista ao serviço do River Plate. O médio argentino, de 21 anos, estreou-se pela alviceleste já como jogador das águias, em setembro diante das Honduras, mas o selecionador garantiu que há muito que estava ao corrente das capacidades de Enzo."Já tínhamos visto o potencial do Enzo antes de chegar ao Benfica", deu conta Lionel Scaloni, tecendo elogios ao médio que tem à disposição. "Está muito bem. Vimos a sua evolução e pode dar-nos soluções. Felizmente, os 26 jogadores que tenho à disposição podem jogar. Estão em ótimas condições", garantiu."É uma opção interessante. Estamos contentes com ele", acrescentou ainda Scaloni.