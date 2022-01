Sebastián Coates: «Queremos todos chegar num bom nível à seleção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sebastián Coates falou esta segunda-feira à chegada da concentração da seleção uruguaia. O defesa-central, que vai desfalcar o Sporting para o duelo desta quarta-feira frente ao Santa Clara, para a meia-final da Allianz Cup, comentou a mudança técnica do Uruguai e assumiu o desejo de ajudar os seus companheiros a atingir o "objetivo coletivo" a qualificação para o Mundial'2022."Já há muito tempo que não tínhamos uma equipa técnica diferente, mas mantém-se tudo igual, o grupo é o mesmo. Queremos todos chegar num bom nível à seleção. Se puder jogar, excelente, se não apoiarei os meus companheiros, o nosso objetivo é coletivo", atirou o defesa-central leonino, em declarações citadas pela imprensa local."Estou feliz por voltar à seleção. Falei com Dario Rodríguez quando ainda estava em Lisboa. Não há mistérios, o grupo é muito bom a receber os mais novos. Temos quatro jogos importantes", acrescentou o capitão dos leões, aos microfones do 'Sport890'.