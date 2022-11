Secretária-geral da FIFA diz que no Qatar "não importa a raça, religião, orientação social ou sexual"

A secretária-geral da FIFA, a senegalesa Fatma Samoura, considera que o Mundial do Qatar, que começa em 20 de novembro, será "um festival de futebol" e "um mês de festa", numa nota distribuída esta sexta-feira pelo organismo.

"Depois do que passámos nos últimos dois anos, é uma oportunidade única para os adeptos de todo o mundo virem e se unirem ao redor do maior espetáculo de todos os tempos", refere Fatma Samoura, em declarações aos meios de comunicação da FIFA.

Fatma Samoura, de 60 anos, diplomata das Nações Unidas que em 2016 se tornou na primeira mulher secretária-geral da FIFA, disse ainda que "os olhos do mundo" estarão em 20 de novembro no Estádio Al Bayt, em Doha, no jogo inaugural do Mundial entre Qatar e Equador. "Não importa raça, religião, orientação social ou sexual, todos serão muito bem-vindos, e os catarianos estão prontos para recebê-los com a melhor hospitalidade que se pode imaginar", sustenta ainda a secretária-geral da FIFA.

O Mundial do Qatar, envolto em polémica desde a sua atribuição, devido a corrupção, exploração laboral e à sua realização, por motivos climáticos, no inverno, obrigando às paragens dos vários campeonatos, decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Portugal integra o Grupo H da primeira fase da prova, juntamente com as seleções de Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Os dois primeiros classificados avançam para os oitavos de final.