Seleção angolana despede-se da qualificação para o Mundial com empate

A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, despediu-se esta terça-feira da fase de qualificação para o Mundial Qatar2022, com um empate (1-1) diante da Líbia, em Bengazhi.

Sanad El Werfelli, aos 49 minutos, de penálti, abriu o marcador, para os anfitriões. Os angolanos restabeleceram a igualdade, por Zini, aos 81 minutos, num jogo onde as duas seleções já não tinham qualquer possibilidade de se apurarem.

Na fase de apuramento, Angola alcançou uma vitória, diante do Gabão por 3-1, em Luanda, adversário com quem perdeu, depois, por 2-0. Perdeu ainda diante da Líbia por 1-0, em Luanda, e empatou hoje 1-1, com o mesmo adversário, no reduto deste.

Os angolanos foram ainda derrotados pelo Egito por 1-0, no reduto deste, e empataram 2-2 com o mesmo adversário, em Luanda.

Os angolanos despedem-se da fase de apuramento com cinco pontos, na última posição do grupo F, que é liderado pela seleção do Egito, liderada por Carlos Queiroz, que se apurou para a fase seguinte, com 14 pontos, fruto da vitória de hoje sobre o Gabão por 2-1.

O gaboneses ficaram na segunda posição, com sete pontos, os mesmos que a Líbia, na terceira posição.