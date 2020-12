Espanha vai defrontar a seleção de um país que não reconhece

O sorteio da fase de qualificação para o Mundial 2022 determinou que a Espanha vai coabitar, no Grupo B, com Suécia, Grécia, Geórgia e... Kosovo, uma seleção de um país que não reconhece. A Espanha nunca concedeu o reconhecimento diplomático a este mesmo país dos balcãs, que em fevereiro de 2008 declarou a independência da Sérvia, e tem vindo a evitar confrontos internacionais com o Kosovo, isto por a sua situação se assemelhar à da Catalunha.





Apesar de estar contra a independência do Kosovo e de apoiar os sérvios, a Espanha coloca esta questão para 'trás das costas' no que toca ao futebol e segue as regras da FIFA, algo que a Bósnia, Rússia e a própria Sérvia ainda não conseguiram fazer. Em abono da verdade, os Kosovares iriam parar naturalmente ao Grupo A, de Portugal, mas a presença da Sérvia no grupo tornou impossível essa possibilidade. Sendo assim, o Kosovo transitou para o Grupo B e o Azerbaijão passou a coabitar com a Seleção portuguesa.Do grupo da Espanha, apenas a Suécia reconhece a independência Kosovar. A Grécia e a Geórgia estão do outro lado da 'barricada', mas permitem que suas equipas compitam com as formações oriundas do Kosovo.