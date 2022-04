Seleção que conseguir vencer o Mundial'2022 vai receber 38 milhões de euros

A seleção que vencer o Mundial'2022, no Qatar, vai receber 42 milhões de dólares (38 milhões de euros), anunciou esta sexta-feira a FIFA, referindo que o total de prémios ascende aos 440 milhões de dólares (398 ME).Para além do prémio ao vencedor, o segundo classificado vai receber 30 milhões de dólares (cerca de 27 ME), o terceiro 27 milhões (cerca de 24 ME) e o quarto 25 milhões de dólares (cerca de 22 ME).

Já as equipas que terminarem o mundial entre o quinto e o oitavo lugar vão receber 17 milhões de dólares (cerca de 15 ME) cada uma, entre a nona e a 16.ª posição 13 milhões de dólares (cerca de 11 ME) e entre o 17.º e o 32.º lugar nove milhões de dólares (cerca de oito ME).

Para além destes valores, cada uma das seleções presentes vai receber 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 ME) para os custos de preparação para o torneio.

Portugal vai defrontar Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Grupo H do Mundial de futebol de 2022, que se realiza no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro, ditou o sorteio hoje realizado em Doha.

Portugal estreia-se em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com os uruguaios, que afastaram a equipa das Quinas nos 'oitavos' de 2018, e fechando em 2 de dezembro, face aos sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento.