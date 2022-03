Seleção volta ao trabalho só com 14 jogadores

Depois da vitória diante da Turquia, por 3-1, Portugal regressou ao trabalho esta sexta-feira e apenas com 14 jogadores. Fernando Santos deixou de fora os titulares do embate com os turcos e orientou uma sessão exclusivamente aos suplentes e aos não utilizados.Destaque para João Cancelo, que pode voltar às opções diante da Macedónia do Norte, após cumprir castigo. O duelo com os macedónios, que na véspera afastaram com surpresa a Itália, está marcado para terça-feira, novamente no Estádio do Dragão.