Selecionador da Macedónia do Norte: «Desejo toda a sorte a Portugal»

As declarações de Blagoja Milevski, selecionador da Macedónia do Norte, após a derrota () diante de Portugal, na final do playoff europeu de acesso ao Mundial'2022."Hoje mostraram que têm um grande potencial, um grande talento e estão no bom caminho para se aproximarem do nível melhores jogadores europeus. Devemos cultivar o talento", começou por dizer o técnico, em declarações na conferência de imprensa."Gostava de dar os parabéns a Portugal, pela sua qualificação para o Qatar. Desejo toda a sorte. Tenho muito orgulho nos meus jogadores, fizeram um bom trabalho", acrescentou."Depois do jogo que tivemos contra a Itália a nível físico e mental, tinha plena consciência de que estávamos muito cansados e fisicamente seria duro. Por isso, adotámos uma tática de tentar afastar os jogadores portugueses da bola, tentar manter a bola no centro do campo.""Houve algumas oportunidades da nossa parte, penso que a forma como jogámos traz satisfação. Os jogadores deram o seu melhor, mas estou desapontado com o resultado. O nosso principal objetivo é formar uma equipa competitiva, não apenas para o curto prazo, mas para o próximo Europeu de 2024", terminou.