Selecionador da Polónia anuncia lista de pré-convocados para o Mundial'2022

POWOLANIA!

Przed Wami szeroka kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa swiata w Katarze!

10 listopada poznamy ostateczna kadre na mundial.

Sprawdz! ??#KierunekKatar — Laczy nas pilka (@LaczyNasPilka) October 20, 2022

Czeslaw Michniewicz, selecionador nacional da Polónia, anunciou esta quinta-feira em conferência de imprensa a lista de 47 pré-convocados para o Mundial'2022, que arranca daqui a precisamente um mês. A lista final será revelada a 10 de novembro.Recorde-se que a Polónia está inserida no grupo C do torneio que decorrerá no Qatar, juntamente com Argentina, México e Arábia Saudita.