Selecionador da Sérvia chama Svilar, Radonjic e Grujic para defrontar Portugal

O selecionador da Sérvia chamou três jogadores que jogam no campeonato português para defrontar Portugal, no dia 14 deste mês, no derradeiro jogo de apuramento para o Mundial'2022.O guarda-redes Mile Svilar, o extremo Nemanja Radonjic, ambos do Benfica, e Marko Grujic, do FC Porto, estão entre os 27 convocados de Dragan Stojkovic. Antes da deslocação ao Estádio da Luz, os sérvios recebem o Qatar, no dia 11, em jogo de preparação.