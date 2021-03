Selecionador do Azerbaijão: «Este resultado é um pouco como uma vitória»

Gianni de Biasi, selecionador do Azerbaijão, mostrou-se satisfeito pela exibição dos seus jogadores, apesar da derrota (0-1) frente a Portugal no arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2022.





"Foi um jogo de duas partes. Na primeira, não foi possível fazer o que queríamos, jogaram melhor do que nós e mudámos algumas coisas, sempre considerando as diferenças técnicas entre as duas equipas", começou por dizer o técnico de 64 anos, em declarações no final da partida."Fizemos um jogo um pouco tímido na primeira parte. Depois, jogámos melhor, tentámos fazer mais coisas e, obviamente, dentro das nossas possibilidades. Estou muito agradecido aos nossos jogadores. Podíamos ter jogado muito bem com a bola até em situações muito simples", acrescentou, frisando que o resultado acaba por ter um sabor a vitória."Este resultado é um pouco como uma vitória e, para mim, está bom. Tivemos medo no início, conseguimos limitar um pouco Portugal, mas ficámos com um resultado que não é uma vitória. Podemos jogar melhor."