Selecionador do Azerbaijão: «Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto»

Gianni De Biasi, selecionador do Azerbaijão, protagonizou um momento bem-disposto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Portugal. Questionado por Record sobre a ausência de Cristiano Ronaldo e se sentia que, assim, os azeris tinha mais possibilidades de conseguirem um bom resultado, o técnico italiano aproveitou para deixar um recado a.. Fernando Santos.





"Ronaldo é um jogador de excelência, mas Portugal tem jogadores no Manchester City, Manchester United, Liverpool, PSG, Dortmund, Wolverhampton, Benfica, FC Porto, Sporting… Na vida, nunca digas nunca. E gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto porque se tornou selecionador graças a mim e, dois anos depois, foi campeão europeu", atirou.

Pode parecer confuso, mas De Biasi explicou: "Dia 7 de Setembro de 2014, jogo com a Albânia". Nesse dia, o italiano era selecionador dos albaneses e venceu Portugal por 1-0, naquele que foi o último jogo de Paulo Bento como treinador da equipa das quinas. Fernando Santos foi o treinador que o substituiu.