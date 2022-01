Selecionador do Uruguai a Record: «Neste momento, Darwin e Coates só pensam na seleção»

Na sua primeira conferência como selecionador do Uruguai, Diego Alonso garantiu que Darwin Núñez e Sebastián Coates estão totalmente focados nos compromissos da 'celeste', apesar de esta chamada ter retirado o avançado do Benfica e o central do Sporting da decisão na final four da Allianz Cup."Senti o Coates e o Darwin bem, muito comprometidos com a seleção. Obviamente que quando não estão connosco estão comprometidos com os seus clubes. Neste momento, não pensam noutra coisa que não a seleção", garantiu, em resposta a, o selecionador uruguaio após ser questionado sobre como sentiu os dois futebolistas no primeiro dia de trabalhos tendo em vista os duelos com Paraguai (27 janeiro) e Venezuela (1 fevereiro), de apuramento para o Mundial'2022.Recorde-se que o Uruguai está em sétimo lugar na qualificação sul-americana, ou seja, fora dos lugares de acesso à fase final da prova - apuram-se diretamente os quatro primeiros e o quinto disputará um playoff intercontinental.