Selecionador do Uruguai mantém ambição: «Qualificação será decidida na última jornada»

O Uruguai estreou-se esta quinta-feira no Mundial'2022 com um empate sem golos diante da Coreia do Sul . No final da partida, o selecionador da seleção celeste, Diego Alonso, admitiu que a equipa esteve um pouco abaixo das expectativas, mas mostrou-se satisfeito."Somos culpados por não termos apresentado a fluidez que normalmente temos, mas, em termos gerais, estou feliz com o que os jogadores fizeram", começou por referir o técnico uruguaio de 47 anos.Apesar da entrada com apenas um ponto, Alonso acredita que as ambições dos bicampeões mundiais estão intactas. "A qualificação será decidida na última jornada, por isso este empata não nos condiciona. Isso dependerá sempre de nós e do que podemos fazer. No geral, acho que equipa esteve bem. Gostei de várias coisas", finalizou.