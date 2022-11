Selecionador do Uruguai sobre Coates e Ugarte: «Fizeram uma grande preparação e estão muito bem»

Diego Alonso, selecionador do Uruguai, garantiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com a Coreia do Sul (13 horas), que Coates e Ugarte estão preparados para ir a jogo."Estão muito bem. Tanto o Manuel [Ugarte] como o Sebastián [Coates] fizeram uma grande preparação e sentimos que estão em boa forma. Sobre [o jogo com] Portugal não vou falar, o encontro com a Coreia do Sul é o mais importante", referiu, antes de antever a partida frente aos comandados de Paulo Bento."Não penso em outra coisa que não seja ganhar o primeiro jogo. Um bom Mundial é fazer um bom primeiro jogo. Os meus filhos são os melhores do Mundo porque são meus. Com os meus jogadores é igual. Temos muita esperança relativamente ao que podemos produzir ofensivamente, mas o objetivo é a equipa. Temos golo, mas não só nos avançados", rematou.Recorde-se que o Uruguai integra, juntamente com Portugal, Gana e Coreia do Sul, o grupo H do Mundial'2022.