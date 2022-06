Seleções vão poder convocar 26 jogadores em vez de 23 para o Qatar'2022

A FIFA revelou esta quinta-feira que as seleções vão poder convocar 26 jogadores para levar para o Qatar'2022, ao invés dos 23 possíveis até ao último Campeonato do Mundo. A medida é justificada com o contexto mundial e sobretudo com os efeitos causados pela pandemia.As listas terão de ser reveladas até 13 de novembro.Segundo a organização que rege o futebol mundial, cada seleção não poderá ter mais de 26 pessoas no banco, em casa jogo: 15 suplentes e 11 pessoas afetadas ao staff.O Mundial'2022 arranca a 21 de novembro e termina a 18 de dezembro.