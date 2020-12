Sérvia não teme Portugal e quer qualificação direta

Apenas os primeiros classificados de cada grupo conseguem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo (os segundos classificados terão de disputar um play-off), mas nem isso tira a ambição a Marko Pantelic. À imprensa local, o vice-presidente da Federação de futebol da Sérvia reconheceu que Portugal é o opositor mais forte no Grupo A, mas reforçou que a turma dos balcãs quer reservar o primeiro lugar do grupo.





"Estamos satisfeitos com o sorteio, queremos uma qualificação direta na Campeonato do Mundo. Portugal é um velho conhecido, já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos noutras fases de apuramento. Serão, certamente, duas partidas fortes e incertas. Também conhecemos bem os irlandeses, eles têm seu próprio estilo, que vêm defendendo há décadas. O Luxemburgo foi o nosso rival na qualificação para o Campeonato da Europa, é uma seleção que conhecemos bem. Há muito tempo que não jogamos com o Azerbaijão, mas é certamente um dos rivais com quem podemos alcançar o resultado esperado, que é a vitória. Objetivamente, haverá uma luta entre Portugal e Sérvia", disse.