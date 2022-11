Shéu já tem o Guia Record do Mundial'2022: «É uma ferramenta útil para acompanhar a prova»

O Mundial está aí à porta e Shéu Han já tem em mãos o Guia Record para estar a par de tudo o que envolve a competição que se irá disputar no Qatar. "É uma ferramenta bastante útil para acompanhar este Mundial, com muita informação sobre todas as seleções, assim como da história da competição. E quem como eu já acompanhou tantos mundiais, é sempre bom recordar", atirou o antigo jogador e responsável do Benfica. Mesmo que nunca tenha participado num Mundial, o antigo internacional português está entusiasmado com a prestação lusa nesta competição. "Qualquer português fica entusiasmado e com esperança que esta equipa possa voltar a conquistar uma grande competição. É aquele momento de união, em que estamos todos, enquanto país, a torcer para o mesmo lado", refere.