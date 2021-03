Sintético deixa Itália apreensiva

Roberto Mancini confessou-se preocupado com o sintético do LFF Stadium, em Vilnius, onde a Itália, líder do Grupo C, enfrentará a Lituânia. “Este duelo apresenta-nos vários perigos. O primeiro diz respeito ao campo, pois os nossos jogadores não estão habituados a atuar em relvados sintéticos. Por outro lado, o adversário jogará com as linhas recuadas e não nos dará espaços”, sublinhou o técnico da squadra azurra, dando a entender que irá promover a estreia de Tolói, defesa-central da Atalanta. Caso pontue, a Itália descolará da Suíça de Seferovic, que está de folga nesta jornada.

Verratti e Florenzi KO

O selecionador italiano não contará, devido a lesão, com Florenzi e Verratti, os quais já nem viajaram para Vilnius. O segundo já realizou até uma ecografia no Paris Saint-Germain, exame esse que detetou uma lesão muscular na coxa direita. O médio, de 28 anos, falhará o jogo com o Lille, estando em dúvida para o duelo com o Bayern.