Sporting sem representantes na convocatória de Fernando Santos para o Mundial'2022

A par com Benfica e FC Porto, Wolverhampton, Manchester United, Manchester City e Paris SG são os clubes mais representados na convocatória de Portugal para o Qatar'2022, também com três jogadores cada.

A lista de 26 jogadores convocados por Fernando Santos para o Mundial do Qatar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, não contempla o nome de qualquer jogador do Sporting. Um facto inédito, desde que o Selecionador Nacional assumiu o cargo, na caminhada para o Europeu de 2016, que Portugal acabaria por conquistar.Entretanto, de notar que Benfica e FC Porto surgem com três jogadores cada: no lado encarnado, nota para as presenças de António Silva (estreante), João Mário e Gonçalo Ramos, já no lado portista, Diogo Costa, Pepe e Otávio são os chamados por Fernando Santos. Já Ricardo Horta é o único representante do Sp. Braga na lista hoje apresentada pelo selecionador nacional.