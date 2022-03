Stefan Kuntz: «Queremos mostrar que nos podemos bater com as melhores equipa europeias»

Stefan Kuntz perspetivou esta quarta-feira o jogo de amanhã entre Portugal e Turquia, a contar para as 'meias' do playoff de apuramento para o Mundial'2022. O selecionador turco deixou elogios aos jogadores portugueses, deixou a garantia de que não treinou os penáltis e não quis olhar a um possível encontro com Itália na final do playoff."Enquanto selecionador, temos de considerar o que veio de bom do passado e a forma como podemos melhorar no futuro. Tenho observado os meus jogadores. Tenho de olhar para o oponente, porque há jogadores fantásticos do outro lado, mas se olharmos apenas para eles não vamos agir por conta própria e apenas reagir. Amanhã teremos um plano de jogo para agir e também reagir.""Não. Já passou muito tempo. No futebol, o que interessa é o momento atual e tudo depende dos jogadores. Para um bom jogo, precisamos de uma boa performance dos jogadores e também de um pouco sorte. Tenho muito respeito pelo Fernando Santos. Ele está cá há 8 anos, eu nem há 8 meses. Ele já teve sucesso em vários clubes e na Grécia e saberá lidar com o jogo da Sérvia da melhor maneira. Não estou a viver muito no passado. Claro que analisamos esse jogo, mas estou focado na minha equipa e naquilo que podemos fazer.""Primeiro queremos mostrar que nos podemos bater com as melhores equipa europeias, principalmente num único jogo. Acredito nisso completamente. Não jogamos só contra o Ronaldo, são 11 jogadores com grandes carreiras. Estou convencido que os meus defesas estão prontos para o desafio.""Não. Joguei contra Portugal nos sub-21 e sei o quão talentosos os seus jovens são. Para além disso, quando alguém tem a primeira oportunidade num grande equipa, a motivação cancela essas ausências. Não será uma grande vantagem.""Não vamos treinar penáltis, porque não é possível simular a pressão de um desempate desses num treino. Deixo ao critério dos jogadores.""A minha avó sempre me aconselhou a não pensar em coisas que ainda não foram alcançadas.""Não vou revelar como é que vamos jogar amanhã, mas terei todo o gosto em explicar tudo após o encontro.""Está muito contente por o defrontar. São bons amigos e ele gosta de jogar contra o Cristiano Ronaldo e estou satisfeito por isso. Se o selecionador português elogiou o Çalhanoglu, então está completamente certo", concluiu.