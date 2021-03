Stephen Eustáquio, Steven Vitória e Ricardo Ferreira chamados à seleção do Canadá

Os luso-canadianos Stephen Eustáquio, Steven Vitória e Ricardo Ferreira foram esta terça-feira convocados para o duplo confronto da seleção canadiana de futebol, de qualificação para o Mundial Qatar'2022.

Stephen Eustáquio, de 24 anos, médio do Paços de Ferreira, natural de Leamington (Sul do Ontário), tem uma internacionalização pelo Canadá.

Quanto ao defesa central do Moreirense Steven Vitória, de 34 anos, natural de Mississauga, foi chamada por 14 vezes à principal seleção canadiana, tendo sido titular por 11 ocasiões, marcando dois golos.

O antigo jogador do Farense Ricardo Ferreira, de 28 anos, de Mississauga, estreia-se na convocatória canadiana. O central foi titular no empate da seleção portuguesa de futebol (1-1), diante dos Estados Unidos, num encontro particular de preparação para o Mundial de 2018, na Rússia, que teve lugar em Leiria, em 14 de novembro de 2017.

Destaque ainda para a presença de Alphonso Davies (Bayern Munique) e de Atiba Hutchinson e Cyle Larin (ambos do Besiktas).

A seleção do Canadá realiza esta semana dois encontros de apuramento para o Mundial de 2022, na Florida (Estados Unidos).

A equipa orientada por John Herdman defronta, em 25 de março, as Bermudas e, dois dias depois, mede forças com as Ilhas Caimão.