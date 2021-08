Stephen Kenny espera anular a Seleção Nacional

A comitiva irlandesa já se encontra no nosso país. O próximo adversário da Seleção Nacional partiu ontem de Inglaterra e rumou a Portugal, mais concretamente à região do Algarve, local onde amanhã se disputa o encontro. Ainda antes da viagem, e sob o olhar atento de alguns jornalistas que fizeram questão de estar presentes, o selecionador deixou no ar que réplica da República da Irlanda podemos esperar no Estádio Algarve. "Não se pode ir a Portugal defender durante os 90 minutos. Penso que temos de ser positivos na nossa abordagem", disse Stephen Kenny que espera um encontro complicado: "É um desafio difícil. Portugal tem jogadores excelentes, não há dúvida disso, mas muitos dos nossos jogadores estão ansiosos por mostrar o que valem."

Para fazer face a esta tripla jornada, foram convocados 25 jogadores: Kelleher, Bazunu, Talbot, Coleman, Doherty, Duffy, Egan, O'Shea, Manning, Omobamidele, Nathan Collins, McClean, Cullen, Hendrick, Hourihane, Arter, McGrath, Molumby, Connolly, James Collins, Idah, Parrott, Long, Curtis e Horgan.