Stephen Kenny satisfeito por defrontar Portugal: «É um grupo emocionante»

Stephen Kenny, selecionador irlandês, ficou satisfeito por ter ficado no Grupo A de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, juntamente, com Portugal, Sérvia, Luxemburgo e Azerbaijão.





"É um grupo emocionante. Portugal é o campeão europeu e campeão da Liga das Nações e a Sérvia, claro, tem muita qualidade. Estamos ansiosos pelos jogos... serão grandes encontros de futebol. Temos de tentar e fazer o nosso melhor para garantir a classificação", referiu o técnico, à imprensa local, acrescentando."Estar num grupo com seis equipas é bastante mais dificil. O facto de ser um grupo com cinco equipas significa que não temos a janela congestionada de três jogos em março, de três jogos oficiais. Portanto, isso significa que voltamos aos dois jogos mais tradicionais em março. É um grupo interessante para nós."