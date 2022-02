Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Steven Vitória exulta com momento do Canadá: «A fazer história» Radiante com o facto da seleção ter batido o El Salvador e estar à beira do Qatar





Kennedy conduz a bola sob o olhar atento de Eustáquio

• Foto: epa