Sub-21 holandês autorizado pela FIFA a representar a Turquia no playoff do Mundial'2022

O médio Ferdi Kadioglu obteve esta sexta-feira a autorização da FIFA para alterar a elegibilidade de holandês para turco, antes do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022 de futebol, no qual poderá ser opção frente a Portugal.

O médio, de 22 anos, que atua nos turcos no Fenerbahçe, é internacional sub-21 pelos Países Baixos, país onde nasceu, mas visto que o pai é oriundo da Turquia e uma vez que nunca atuou pela equipa principal da 'laranja mecânica', as regras da FIFA permitem esta alteração.

Kadioglu, que cumpre a quarta temporada no emblema de Istambul, soma, em 2021/22, dois golos e outras tantas assistências em 25 encontros oficiais.

Portugal discute os 'play-offs' de acesso à fase final do torneio do Qatar, nos quais vai começar por defrontar a Turquia, no Estádio do Dragão, em 24 de março de 2022.

Caso ultrapasse os turcos, o conjunto comandado por Fernando Santos voltará a jogar no mesmo palco, cinco dias depois, então diante da campeã europeia, Itália, ou da Macedónia do Norte.