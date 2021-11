Suécia só com uma... baliza: «Há que dizer quando não se joga limpo»

Janne Andersson, selecionador da Suécia, chegou visivelmente irritado à conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente a Espanha. No treino de adaptação ao Estádio La Cartuja, em Sevilha, uma das balizas estava ocupada com lâmpadas para tratamento da relva e não podia ser utilizada."Na véspera do jogo é importante passar uma hora no estádio, sem limitações . O relvado está perfeito e incomodou-me não poder utilizar o campo todo", disse o técnico sueco que foi mais longe. "Há que dizer quando não se joga limpo."Espanha e Suécia discutem hoje o primeiro lugar do Grupo B e o consequente apuramento direto. Do outro lado, o selecionador Luis Enrique mostra-se confiante. "Antes dos jogos durmo que nem uma criança. Depois deles não consigo, mesmo se estiver bêbado", atirou.