Supercomputador fez as contas e coloca Portugal na final do Mundial'2022

Um supercomputador, utilizado num estudo realizado pela 'BCA Research', previu o vencedor do Mundial'2022, numa edição em que projetou uma final que seria um autêntico encontro de 'gigantes'.Segundo o computador, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estarão frente a frente num Portugal-Argentina, onde a equipa das quinas acabará por sair... derrotada. De resto, a previsão aponta ainda para que a Seleção Nacional derrote a Inglaterra nas 'meias', num jogo que irá ser decidido no desempate por penáltis, cenário semelhante ao que teve lugar no Mundial'2006, quando Portugal também eliminou os 'três leões'... nas grandes penalidades.Refira-se que esta previsão é baseada, segundo a 'BCA Research', em várias simulações no jogo FIFA, assim como na prestação das equipas em vários jogos dos quatro Mundiais anteriores.